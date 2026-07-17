قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت "تراجعا قويًا جدًا"، مشيرا إلى انخفاض الأوقية بأكثر من 80 دولارا لتصل إلى 3979 دولارًا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن السبب الرئيسي يرجع إلى الأحداث العالمية والحرب المشتعلة بين واشنطن وطهران، والتي أدت إلى اختلال قوي للغاية في أسعار النفط؛ ووصول خام برنت إلى مستويات 88 دولارًا، مع توقعات بالوصول إلى 110 دولارات.

ولفت إلى تأثير احتياجات الدول الكبرى على السوق، مشيرا إلى أن "روسيا، وهي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، باعت نحو 900 ألف أونصة خلال الأيام الخمسة الماضية" لتمويل عجز الموازنة، موضحا أن الضغوط البيعية أثرت بشدة على الأسواق، علما أنها ليست المرة الأولى، إذ سبق لها بيع 300 ألف أوقية في فبراير الماضي.

وأكد أن البنوك المركزية تتجه حاليا نحو إيجاد السيولة لتوفير مصادر الطاقة، مشددا في الوقت ذاته أن "الأسعار الحالية هي أسعار مرحلية، وقيمة الذهب الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير؛ ولكن نحن نمر بفترة تذبذبات قوية مرتبطة بأسعار البترول والعملات، وبمجرد هدوء الأوضاع ورجوع البترول لوضعه الطبيعي، سيشهد الذهب المزيد من الارتفاعات لأن الأسباب الأساسية لارتفاعه ما زالت قائمة".

وأشار إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن ومخزنا للقيمة، لافتا إلى شراء الصين 480 ألف أونصة لتعزز احتياطيها البالغ حوالي 75 مليون أوقية، خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن الأسعار الحالية "لم تكن لتُرى لولا الظروف العالمية الراهنة"، لافتا إلى تراجع عيار 21 إلى 5750 جنيها، والجنيه الذهب إلى 42700 جنيه، بعد أن وصل في يوم من الأيام إلى 65 ألف جنيه.

وانخفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2% إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ، وسجل عيار 21 سجل 5780.00 جنيه للبيع، وعيار 18 سجل 4954.29 جنيه، وعيار 24 سجل 6605.71 جنيه.