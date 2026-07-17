النائب رضا عبد السلام: تدخل الدولة في الاقتصاد أهون بكثير من ترك العنان للقطاع الخاص

قال الدكتور رضا عبد السلام، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تدخل الدولة في الاقتصاد "أهون بكثير" من ترك العنان للقطاع الخاص.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس": "نحن في دولة نامية، خذ الإدارة المحلية كمثال، طالما أن مفاصلك جهازك الإداري تعبان فأنت لا تستطيع أن تسير".

وأوضح أن إنشاء جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" كان حلا لتجاوز كل هذه العقبات، والعمل على سرعة اتخاذ القرار والإنجاز بعيدا عن البيروقراطية.

واستشهد بصعوبات استخراج التراخيص التي ترهق المواطن وتجعله "يدور حول نفسه حتى يندم على اتخاذ خطوة الاستثمار من الأساس".

وشدد أن الدعم النقدي "يمكن اللجوء إليه عندما يكون الملعب جاهزًا"، قائلا: "الحكم الذي هو الجهاز الإداري إذا لم يكن جاهزًا سيفسد المباراة، مثل مباراة الأرجنتين المباراة كانت رائعة ومنتخب مصر رائعا، والحكم أفسدها، وجعل الحق باطلا والباطل حقا وضيع أصحاب الحقوق والدنيا انقلبت، والعالم كله يتحدث عن ذلك الآن".

وشدد أن يقظة الإدارة تعد الضمانة الوحيدة لمنع جشع التجار واستغلال الأزمات واحتكار السلع الأساسية كالدقيق والسكر لتعطيش السوق، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري الجاهز لا يعطي الفرصة لحدوث كل ذلك.

وشدد على أهمية إرساء مبدأ "الحياد التنافسي"، وتوفير المزايا والتيسيرات للجميع لضمان منافسة عادلة، موضحا أن المستثمر بحاجة إلى سرعة الإجراءات وبدء العمل.