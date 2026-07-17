قال الدكتور رضا عبد السلام، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم النقدي يعد "أفضل وأرقى سبل الدعم وأقلها تكلفة وفسادا".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن الدعم النقدي يُقدم للمحتاجين على غرار إعانة البطالة التي يحصل عليها المواطن الأمريكي عند فقدان العمل، بدلا من إجباره على الذهاب لمكان معين للحصول على السلع، كما يحدث في الدعم العيني.

وتساءل: "هل الملعب جاهز لتطبيق منظومة الدعم النقدي؟"، موضحا أن المواطن في ظل الدعم العيني كان "مستورا ومؤمنا"؛ كون الدولة كانت تضمن توفير السلع الأساسية كالزيت والخبز والأرز والسكر.

وأشار إلى أن "الدولة تريد التحول من الدعم العيني إلى النقدي بسبب الفساد"، مضيفا: "وزير التموين أقر بأن هناك 30% هدرا على الأقل، وهذا إقرار بأننا غير قادرين على حل المشكلة".

وتساءل: "هتسيب المواطن لمين؟ إذا كنا نواجه مشكلة هدر 30% في الدعم العيني؟"، مؤكدا أن "الملعب غير جاهز لتطبيق الدعم النقدي والجهاز الإداري ضعيف ".

وشدد على ضرورة تحديد آليات ضبط السوق وحماية المواطن عند التحول للدعم النقدي، قائلا: "يوم أن يتلاعب القطاع الخاص بالمواطن، يجب أن تتدخل الدولة بطرح السلع لضبط السوق؛ أنا أتركك تلعب كقطاع خاص وتبيع للناس ولكن بالسعر العادل، ولكن يوم أن تفكر في مضاعفة السعر سأتدخل فورًا".