ترامب يطالب بالتحقيق في محاولة صينية لصنع بطاقات اقتراع لصالح بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معلومات حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» عام 2020 تكشف محاولة صينية لصنع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح جو بايدن، معتبرا أن ما تكشفه الوثائق يمثل امتدادا لملف التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنه يطالب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بالتحقيق الفوري في تستر مسئولين على التدخلات الخارجية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تنشر الليلة وثائق سرية تثبت معرفة الحكومة مسبقا بهشاشة أنظمة التصويت الإلكتروني وسهولة اختراقها، مؤكدا أن هذه الوثائق ستكشف للرأي العام حجم المخاطر التي واجهت أمن الانتخابات الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن رفع السرية فورا عن معلومات استخباراتية تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية، قائلا إن هذه المعلومات تكشف ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات، وإن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.

كما اتهم ترامب الصين بتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ»، موضحا أن بكين حصلت على بيانات تسجيل نحو 220 مليون أمريكي منذ عام 2020، شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

وقال الرئيس الأمريكي إن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية، معتبرا أن حجم البيانات التي حصلت عليها الصين يهدد أمن الانتخابات الأمريكية.