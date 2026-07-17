ترامب: الصين نفذت أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين نفذت ما وصفه بـ«أكبر عملية سرقة لبيانات الناخبين الأمريكيين في التاريخ»، مؤكدا أن المعلومات الاستخباراتية التي تقرر رفع السرية عنها تكشف تفاصيل خطيرة تتعلق بأمن الانتخابات الأمريكية.

وأوضح ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن الصين حصلت على بيانات تسجيل نحو 220 مليون أمريكي منذ عام 2020، مشيرا إلى أن هذه البيانات شملت الأسماء والعناوين والانتماءات الحزبية وأرقام الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الوثائق الاستخباراتية تكشف وجود ثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن قادة الأجهزة الاستخباراتية راجعوا التحقيقات المتعلقة بهذا الملف وأكدوا مصداقية الوثائق المنشورة.

وأشار ترامب إلى أن مسئولين أمريكيين علموا باختراق الصين لبيانات الناخبين عام 2020، وحجبوا هذه المعلومات عنه، معتبرا أن ما حدث يمثل تهديدا مباشرا لأمن الانتخابات ولثقة المواطنين في المنظومة الانتخابية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن رفع السرية عن هذه المعلومات يأتي لكشف حجم الاختراق أمام الرأي العام، مشددا على أن التعامل مع هذا الملف سيكون ضمن أولويات حماية الأمن القومي الأمريكي وأمن الانتخابات.