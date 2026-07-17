ترامب: سرقة الصين لبيانات الناخبين كابوس غير مسبوق لأمن الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سرقة بيانات الناخبين من قبل الصين تمثل «كابوسا غير مسبوق» لأمن الانتخابات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخباراتية المرفوعة عنها السرية تكشف أبعادا خطيرة للتدخل الصيني في الداخل الأمريكي.

وأضاف ترامب، خلال خطاب متلفز من البيت الأبيض في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن بكين شكلت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المقرصنة وتوظيفها في أنشطة تخريبية، مؤكدا أن ما جرى استهدف البنية الأمنية والسياسية للانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن الوثائق التي تقرر رفع السرية عنها تكشف تورط عناصر في ما وصفه بـ«الدولة العميقة» داخل وكالات الاستخبارات في التواطؤ والتستر على التدخل الصيني، معتبرا أن حجب هذه المعلومات عن الرأي العام مثل تهديدا مباشرا لشفافية العملية الانتخابية.

وأشار ترامب إلى أن تقارير الاستخبارات تؤكد أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 قضت بدعم أي طرف معارض له بهدف دفعه إلى الاستقالة، مؤكدا أن هذه المعلومات تضع التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية ضمن ملف يتعلق بالأمن القومي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته ستتعامل مع ما كشفته الوثائق باعتباره أحد أخطر الملفات المرتبطة بأمن الانتخابات، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تورط في إخفاء المعلومات أو التستر على التدخلات الخارجية.