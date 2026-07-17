نقيب الفلاحين: الجلد العقدي بالماشية تسبب في ركود السوق وتراجع الأسعار

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن بعض حالات مرض "الجلد العقدي" ظهرت على المواشي في بعض المحافظات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن المرض يُعد موسميا في هذا التوقيت من العام، مشيرا إلى أن هناك "الكثير من المربين يخشون تحصين الماشية أو يستهينون بالمرض".

ولفت إلى تقاعس أصحاب الماشية عن الاستجابة لنداءات الإدارات البيطرية التي تجوب القرى بمكبرات الصوت للإعلان عن توفر التحصينات، مضيفا: "المربون ينتظرون حتى يُصاب الحيوان ليذهبوا به إلى الوحدة البيطرية وهذا خطأ؛ فعندما يُصاب الحيوان لا يمكن تحصينه ثم الادعاء بأن التحصين لم يحقق نتيجة".

ونوه أن "التخوف من الشراء تسبب في ركود السوق وخفض الأسعار والإضرار بالجميع"، لافتا إلى أن المربين يخشون من شراء ماشية قد تكون حاملة للمرض وتنقله لقطعانهم.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصين قبل حلول فصل الصيف، وتحديدا في شهري مايو ويونيو.

ووجه نداء للإدارات البيطرية، قائلا: "أتمنى ألا يتجول الطبيب البيطري بحذائه نفسه في جميع الحظائر، فقد يتسبب ذلك في نقل بعض الأمراض، ويجب عليه تغيير سن الإبرة المستخدمة في التحصين".

وشدد أن المرض ليس مشتركا بين الحيوان والإنسان، ولكنه "يؤثر على الثروة الحيوانية ويكبد المربين خسائر كبيرة"، موضحا: "المرض ينتقل عبر الناموس والذباب الثاقب الماص لدماء الحيوانات، ولا يشكل عدوى أو ضرر على الإنسان".

وأضاف أن الأعراض تظهر على الحيوان في شكل دمامل، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وتورم في الأقدام.

ونفت وزارة الزراعة، ما تم تداوله بشأن وجود انتشار وبائي واسع لمرض "الجلد العقدي" أو تسجيل معدلات نفوق غير طبيعية بين الماشية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي بيانات ميدانية أو مؤشرات رسمية.

وشددت على أن منظومة الترصد الوبائي تتابع الموقف بانتظام وبشكل مستمر في كافة المحافظات، ولم ترصد أي بؤر وبائية غير طبيعية، موضحة أنها نجحت في تقديم اللقاحات لقرابة 4 ملايين رأس من الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.