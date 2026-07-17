أمريكا توسع حملة ضرباتها الجوية على إيران بقصف المزيد من الجسور

وسعت الولايات المتحدة حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر من اليوم الجمعة بقصف الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرتها على مضيق هرمز.

وشنت إيران هجمات صاروخية جديدة ضد الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وحذرت من أن هجماتها سوف تتصاعد.

وفي قطر، حذرت السلطات السكان بضرورة الاحتماء مع استهداف وابل من الصواريخ الإيرانية للبلاد. وسَمِع الناس دوي انفجارات في الأجواء مع إطلاق الدفاعات الجوية النار لاعتراض الصواريخ.

وتعد قطر وسيطا رئيسيا إلى جانب باكستان في محاولة التوصل إلى إنهاء الحرب الإيرانية. لكن المحادثات انهارت بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استهدفت في وقت سابق البحرين والكويت بسبب الضربات الجوية الأمريكية التي أصابت جسورا في الجمهورية الإسلامية خلال الليل.

وانهار وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، وعانت المنطقة من أيام من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مع قتالهما للسيطرة على المضيق. ويقول مسؤولون إيرانيون إن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، مع الإبلاغ عن ضحايا جدد في ضربات اليوم الجمعة.

وعندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران المضيق فعليا أمام حركة الشحن، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخى ومنحت إيران نفوذا كبيرا في المفاوضات.

وفي حديثه في خطاب وجهه إلى الجمهور الأمريكي في وقت ذروة المشاهدة، أصر ترامب على أن الحرب تسير بشكل جيد.

وقال ترامب: "إننا نفوز بشكل كبير كذلك في إيران، وسوف ترون ثمار هذا الجهد في وقت قريب جدا جدا".

وكان العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني، قد هدد في وقت سابق بأن إيران قد تشن هجمات واسعة النطاق على "جميع البنى التحتية في المنطقة" إذا نفذت الولايات المتحدة تحذيرات ترامب المتكررة بأن أمريكا قد تضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية.

وأضاف: "تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال لن نسمح لأمريكا، باعتبارها دولة أجنبية ومن خارج المنطقة، بالتدخل في مضيق هرمز. هذا هو خط إيران الأحمر الذي لا يمكن المساس به".

ضربات جوية أمريكية تصيب جسورا في إيران

أصابت الضربات الجوية الأمريكية جسورا خلال الليل وحتى صباح اليوم الجمعة في محافظة هرمزجان بجنوب إيران، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. وأصابت الهجمات بندر خمير، وهي مدينة تقع على الساحل الإيراني المطل على مضيق هرمز.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الضربات الأمريكية يوم الخميس أصابت مناطق حول طهران ومحافظة سمنان، التي تضم منشآت إنتاج الصواريخ البالستية الإيرانية وبرنامج الفضاء.

وقد عاد ترامب في الأيام الأخيرة إلى تهديداته باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية لمحاولة إجبار إيران على تخفيف قبضتها على المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي في أوقات السلم. كما أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية لوقف شحناتها من النفط الخام.