الرئيس الكولومبي المنتخب يعتزم فتح سفارة في القدس وتعزيز العلاقات مع إسرائيل

يعتزم الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييلا فتح سفارة لبلاده في القدس المحتلة في وقت يسعى لتعزيز العلاقات مع إسرائيل.

وقال مكتبه إن الحكومة المقبلة تمضي قدما بقرار "فتح السفارة الكولومبية في القدس، عاصمة إسرائيل"، على حد زعمه.

وفاز الرئيس اليميني المتشدد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بفارق أقل من 1% ، وتعهد تشديد الإجراءات ضد الجماعات المسلحة العديدة في كولومبيا، من خلال التحالف عسكريا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، من بين أمور أخرى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعام 2024، قطع الرئيس الكولومبي اليساري جوستافو بيترو العلاقات مع إسرائيل التي تعد من بين أبرز شركاء كولومبيا الأمنيين، على خلفية حربها في قطاع غزة.

وتعهد دي لا إسبرييلا المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي سيتولى منصبه في أغسطس المقبل بإعادة العلاقات مع إسرائيل.

وتعتزم كولومبيا أيضا سحب دعمها للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية والتي تتّهم إسرائيل من خلالها بارتكاب إبادة في غزة.

والتقى وزير الخارجية في الحكومة الكولومبية المقبلة عمر بولا الأربعاء الماضي نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن حيث اتفقا على وضع خارطة طريق لإعادة العلاقات وإلغاء الحاجة إلى تأشيرات السفر بين البلدين.

وجاء في البيان أنه "سيجري مجددا تعزيز العلاقة التاريخية التي قطعتها إدارة بيترو بشكل أحادي الجانب".

ووصف الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته بيترو عقب هذا الإعلان دي لا إسبرييلا بأنه "شريك في الإبادة الجماعية"

وكتب بيترو في منشور على منصة إكس "كل من يؤيد الإبادة الجماعية متواطئ فيها"

ودعم بيترو القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية كما أوقف تصدير الفحم إلى إسرائيل واستيراد الأسلحة منها. وأعرب عن نيته في إحدى مرّات فتح بعثة دبلوماسية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في مشروع لم يُبصر النور.