 نائب رئيس مدينة اللقاحات: نستهدف 10 ملايين جرعة لقاح سعار للإنسان.. ومصر تستهلك 6 لـ 8 ملايين سنويا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس مدينة اللقاحات: نستهدف 10 ملايين جرعة لقاح سعار للإنسان.. ومصر تستهلك 6 لـ 8 ملايين سنويا

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 6:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 6:55 ص

قالت الدكتورة هبة والي، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، إن التركيز الحالي ينصب على إنتاج لقاح السعار للإنسان، مشيرة إلى استهداف طاقة إنتاجية حوالي 10 ملايين جرعة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن مصر تستهلك سنويا ما بين 6 إلى 8 ملايين جرعة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل كذلك على إنتاج لقاح السعار لتطعيم الحيوانات.

وأوضحت أن التقارير العالمية، تشير إلى أن 70% من الأمراض التي تنتقل للإنسان تأتي عن طريق الحيوان، مؤكدة أن تطبيق مبدأ "الصحة الواحدة" أصبح مطلبا عالميا.

وتابعت: "نمتلك أول جهاز للتجميد في جمهورية مصر العربية بهذه الطاقة الإنتاجية العالية"، مشيرة إلى أن صناعة اللقاحات تُعد صناعة مكلفة ذات تكاليف تشغيلية عالية، مع الأخذ في الاعتبار أن اللقاحات تنقسم إلى نوعين؛ لقاحات موسمية مثل الإنفلونزا، وروتينية تُعطى للأطفال في مراحل عمرية محددة مثل لقاح المكورات الرئوية.

ونوهت أن تصنيع اللقاحات يحتاج إلى استخدم أنواع من البكتيريا والفيروسات وإجراء معالجات عليها، مؤكدة أنها صناعة "معقدة جدًا تتطلب تجهيزات ضخمة، ومتطلبات دقيقة في كل خطوة من مراحل التصنيع، نظرا لكونها تعتمد على تكنولوجيا بالغة التعقيد".


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