الغارات الأمريكية على إيران تبدو أنها ألحقت أضرارا بمنشأة بخليج عمان

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بدت الغارات الجوية الأمريكية اليوم الجمعة وكأنها تسببت في انهيار برج في ميناء تشابهار الإيراني المطل على خليج عمان، وهو طريق تجاري رئيسي لأفغانستان.

ونشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث صورة لبرج المراقبة وهو يبدو منهارا. وكان نشطاء قد تداولوا تلك الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن ينشرها هيجسيث.

وكان ميناء تشابهار هدفا متكررا للغارات الجوية الأمريكية. واعترفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بجولة ثالثة من الضربات على المنشأة دون الاعتراف على الفور بانهيار البرج.

ووصفت إيران البرج بأنه يشرف على الحركة التجارية الواردة إلى الميناء. ومع ذلك، فإن الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري يعمل أيضا في الموانئ بجميع أنحاء البلاد