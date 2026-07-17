حل برلمان إسرائيل تمهيدا للانتخابات العامة في 27 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه في وقت مبكر اليوم الجمعة، بعد تمرير مجموعة واسعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة للائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، بأن الهيئة العامة للكنيست أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة تعديلا على قانون تمويل الأحزاب تمهيدا لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين، والذي ينص على حل الكنيست وبدء عطلته البرلمانية اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وحظي الاقتراح بتأييد 62 عضوا في الكنيست دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

ووفقا للتعديل، سيزداد التمويل الانتخابي المسبق للكتل البرلمانية من 70% إلى 80% من وحدة التمويل لكل عضو كنيست، كما سيزداد المخصص الإضافي الممنوح لكل كتلة من وحدة تمويل واحدة إلى 4ر1 وحدة.

ولن ينعقد الكنيست مجددا قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان عطلته الصيفية اليوم الجمعة.

ويأتي حل البرلمان المتوقع فيما يحاول نتنياهو جاهدا التشبث بالسلطة قبل الانتخابات المقبلة، فيما تتجه إسرائيل للذكرى الثالثة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وتظهر استطلاعات الرأي الإسرائيلية دعما كبيرا لأحزاب المعارضة.

وبرز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، كأبرز منافس رئيسي لنتنياهو قبل أشهر من بدء عملية التصويت.

يشار إلى أن نتنياهو يعد رئيس الوزراء الأطول خدمة في المنصب في تاريخ إسرائيل لأكثر من 17 عاما.