رامي عباس: ربما سنعرف مستقبل محمد صلاح قريبا جدا

أكد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم وقائد المنتخب الوطني، أن محمد صلاح سيحسم مستقبله قريبًا، مشددًا على أن أسلوبهم لا يتبع إجراء مناقشات مع أندية لا يرغب في اللعب لها.

ورحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الفريق، دون تحديد وجهته المقبلة.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا».

وأضاف: «ليس من أسلوبنا إجراء نقاشات مع أندية لا يرغب محمد باللعب لها، لمجرد إثارة الضجة».

وتشير التقارير إلى وجود عدة عروض لضم محمد صلاح، أبرزها من الدوري التركي والدوري الأمريكي والدوري السعودي.

وسبق أن نشر رامي عباس، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو في أسطنبول عاصمة تركيا.