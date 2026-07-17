الطيران المسير الإسرائيلي يستهدف بلدة وطريقا جنوبي لبنان

استهدف الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، دراجة نارية على طريق بلدتي البياضة – الناقورة، كما استهدف بلدة شوكين في جنوب لبنان، وذلك بعد ليلة شهدت قصفا على بلدة المنصوري الجنوبية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرا فجر اليوم عند أطراف بلدة حداثا جنوبي البلاد، بحسب ما أعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد نفذ ليلا غارات استهدفت بلدة المنصوري وطريق بلدة الناقورة، مما أسفر عن إصابة عامل سوري. كما حاصرت عملية تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية، ليلًا، عدداً من أهالي بلدة حاريص الذين ناشدوا الجيش اللبناني العمل على إجلائهم، وفقاً لما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمالي إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية على إثرها عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع (شرقا)، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، والذي تم تمديده لاحقا في 23 أبريل لمدة 3 أسابيع، ثم تمديده مجددا في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما، وصولا إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي، والذي انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.