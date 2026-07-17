أسعار الذهب تتراجع 35 جنيها بأسواق الصاغة المحلية

هبطت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 35 جنيها، ليسجل سعر جرام عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر – 5800 جنيه، مقابل 5835 جنيه أمس.

وتراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 6629 جنيها، وعيار 18 مسجلا 4972 جنيها، فيما خسر الجنيه الذهب 280 جنيها من قيمته، ليسجل 46400 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو، بعدما أدى تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى زيادة احتمالات أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وفق وكالة بلومبرج.

ارتفع المعدن النفيس بشكل طفيف اليوم الجمعة، ليقترب من 3980 دولارا للأوقية، لكنه انخفض 3.5% خلال الأسبوع حتى الآن.

وشنّت الولايات المتحدة يوم الخميس هجماتها لليوم الخامس على التوالي على إيران، بعد ضربات الليلة السابقة التي أصابت ناقلة نفط قرب محطة التصدير الرئيسية في إيران.

وأدى الصراع، الذي دخل الآن شهره الخامس، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج مخاطر التضخم، ويعرب عدد متزايد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشأن ارتفاع التضخم، ويحذرون من أن البنك المركزي قد يحتاج قريباً إلى رفع أسعار الفائدة، ما يخلق رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال كريستوفر وونج، الخبير الاستراتيجي لدى "أوفرسي-تشاينيز بانكنغ كورب"، إن الارتداد الطفيف يوم الجمعة قد يعكس عمليات شراء عند انخفاض الأسعار، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السوق.

وأضاف لرويترز، إن صعود الذهب يتطلب مزيدا من تراجع أسعار النفط وانحسار الخطاب المتشدد.

وحام الذهب ضمن نطاق ضيق قرب 4000 دولار للأونصة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر 14% في الربع الثاني، في أسوأ أداء له منذ 2013.

وفيما يخص المعادن الأخرى، فقد هبط البلاتين والبلاديون بنسبة 0.6% و0.1% على التوالي، واستقر مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري"، وهو مقياس للعملة الأميركية.