إعلام إيراني: 9 قتلى و20 جريحا في هجمات أمريكية ليلا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على عدد من المدن الإيرانية ليل الخميس-الجمعة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الهجمات الأمريكية استهدفت منشآت وبنى تحتية في عدة محافظات، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في محافظة هرمزغان.

من جانبها، أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية بأن شخصا قُتل في الهجوم الذي استهدف منطقة الميناء بمدينة تشابهار.

ولم تصدر السلطات الإيرانية على الفور أي بيان رسمي بشأن حصيلة الضحايا الناتجة عن الهجمات الأمريكية التي وقعت خلال الليل.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت البلاد خلال شهر يوليو ارتفع إلى 38 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 400 جريح.

وفي 18 يونيو 2026، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.