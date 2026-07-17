الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.
وفي فبراير الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل انسحابه من قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية مع الأردن والعراق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في المنطقة التي اتسع نطاقها إلى دول منها لبنان، حيث تخوض جماعة حزب الله قتالا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز".
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن في مارس الماضي إن بلاده ستنأى بنفسها عن أي صراع إلا إذا تعرضت للهجوم.
وأكد الحرس الثوري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وأن استمرار الهجمات الأمريكية يعني عدم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قال الجيش الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في البحرين والكويت. وقال شاهد إن عدة أصوات تشبه أصوات انفجارات سمعت في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت وزارة الداخلية القطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية، بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خمير الساحلية ومطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن سبعة أشخاص قتلوا في الهجمات الأمريكية على الجسور في بندر خامير، وهي مدينة ساحلية في جنوب إيران.