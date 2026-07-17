الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه هاجم مركز ​قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ‌ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

وفي فبراير الماضي، أعلن الجيش ⁠الأمريكي أنه أكمل انسحابه ​من قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية ​مع الأردن والعراق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في المنطقة التي اتسع نطاقها إلى دول منها لبنان، حيث ​تخوض جماعة حزب الله قتالا مع قوات الاحتلال ​الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة مدعومة من ‌إيران ⁠هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز".

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن في مارس الماضي إن ​بلاده ستنأى ​بنفسها عن ⁠أي صراع إلا إذا تعرضت للهجوم.

وأكد الحرس الثوري، وفقا لما نقلته ​وسائل إعلام رسمية، أن إيران تحتفظ ​بالسيطرة ⁠الكاملة على مضيق هرمز وأن استمرار الهجمات الأمريكية يعني عدم تصدير أي نفط أو ⁠غاز ​عبر الممر المائي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قال ​الجيش الإيراني إنه هاجم منشآت أمريكية في البحرين والكويت. وقال شاهد إن عدة أصوات تشبه أصوات انفجارات سمعت في العاصمة القطرية ⁠الدوحة، وقالت وزارة الداخلية القطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من ​الضربات الأمريكية، بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خمير الساحلية ومطار إيرانشهر في جنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن سبعة أشخاص قتلوا في الهجمات الأمريكية ​على الجسور في بندر خامير، وهي مدينة ساحلية في جنوب إيران.