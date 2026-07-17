مسئول: مقتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم ضد جماعة إيرانية كردية معارضة شمالي العراق

صرح مسئول بأن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال هجوم يشتبه أن إيران نفذته ضد جماعة إيرانية كردية معارضة في شمال العراق.

وقال المسئول في جماعة الثوريين الكادحين في إيران (كومله) الكردية، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية إن آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف المسئول أنه يعتقد أن إيران نفذت الهجوم، الذي شمل صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الجماعة في زارجويزالا بالقرب من السليمانية في المنطقة الكردية التي تخضع لحكم شبه ذاتي في العراق.

ولم تعلن إيران مسئوليتها على الفور عن الهجوم، على الرغم من أنها نفذت هجمات متكررة، استهدفت معارضين أكراد في العراق.