هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة أربيل شمالي العراق

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، أن قوات التحالف الدولي تمكنت، فجر اليوم الجمعة، من إسقاط 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأوضح الجهاز في بيانه أن عملية إسقاط الطائرات تمت في الفترة الممتدة من الساعة 4:19 وحتى الساعة 5:25 صباحا، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

كانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أعلنت مساء أول أمس الأربعاء، تعرض مدينة أربيل لهجوم بطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، وفقا لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وتشهد أربيل خلال الفترة الأخيرة تكرارا للهجمات بالطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة. وتعد المدينة مقرا لعدد من المنشآت التابعة للتحالف الدولي، ما يجعلها هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات، بينما تؤكد سلطات إقليم كردستان استمرار التنسيق مع قوات التحالف لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الإقليم.