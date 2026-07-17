موريتانيا: قوة خاصة تنهي اعتصام برلمانيتين معارضتين وتخرجهما بالقوة

أنهت قوة خاصة من الحرس الموريتاني الاعتصام الذي كانت تقوم به البرلمانيتان قامو عاشور ومريم الشيخ؛ احتجاجا على منعهما من مواصلة عملهما في البرلمان، بعد أن أقر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في موريتانيا أحقيتهما بالاحتفاظ بصفتهما البرلمانية حتى ينتهي الطعن في قرار تجريدهما من حقوقهما المدنية والسياسية.

وقالت قامو عاشور، في تصريح صحفي أمام البرلمان بعد إخراجها منه بالقوة، إن وحدة من الحرس تضم ما لا يقل عن عشرين من العناصر النسائية للحرس مستعينات بكرسيين، استخدمن القوة لإخراجها من مكتبها داخل البرلمان فجر اليوم، مشيرة إلى أن العنف الذي استخدم ضدهما كاد "يؤدي إلى كسر رقبتها".

ونددت البرلمانية بما جرى ضدهما من "تجاوزات غير قانونية وغير ديمقراطية، ومن تعدٍّ على صفتهما كبرلمانيات".

ودخلت النائبتان في البرلمان المعارضتان قامو عاشور ومريم الشيخ في اعتصام مفتوح داخل البرلمان احتجاجا على مساعي السلطة منعهما من ممارسة مهامها بعد أن أقر المجلس الدستوري بعدم امكانية إعلان شغور منصبيهما.

وحاصرت قوات أمنية كبيرة مبنى البرلمان وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إليه تمهيدا لاقتحام البرلمان وإخراج عضوتي البرلمان بالقوة .

وتمكنت مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول البرلمان في وقت سابق من يوم أمس الخميس خلسة وقررتا الدخول في اعتصام مفتوح بعد منعهما يوم الأربعاء من دخول البرلمان بعد قرار المجلس الدستوري بأحقيتهما بالاحتفاظ بصفتهما في البرلمان.