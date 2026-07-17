هآرتس: إسرائيل تواصل قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي

- استشهاد 274 طفلا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بمعدل طفل واحد يوميا

- أكثر من 21 ألف طفل شهيد منذ 7 أكتوبر 2023.

- منازل غزة لا تزال مدمرة ويعيش 1.7 مليون شخص في الخيام بلا كهرباء ولا مياه جارية ولا صرف صحي في حرارة مرتفعة.

كشفت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، أن إسرائيل لا تزال تواصل قتل أطفال غزة كـ"أمر اعتيادي" ليبلغ العدد 274 طفلا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2026 بمعدل طفل يوميا، وتتجاوز الحصيلة 21 ألف طفل منذ بداية الإبادة في 2023.

وبحسب الصحيفة: "تواصل القوات الجوية قتل أطفال غزة كأمر اعتيادي، قتل 274 طفلا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بمعدل طفل واحد يوميا".

وتابعت أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد "أكثر من 21 ألف طفل منذ 7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى منهم استشهدوا بقصف جوي، وأقلية بنيران قناصة، أو انهيار مبان، أو شظايا".

كما "توفي بعضهم بسبب جروح لا يستطيع النظام الطبي المنهار في غزة أن يوفر علاجا لها"، وفق ما بيّنت الصحيفة.

ولفتت إلى أنه "كان هناك أيضا من ماتوا جوعا ومرضا، لكنهم ليسوا جزءا من عدد الوفيات".

وأردفت: "حتى وقت كتابة هذا التقرير، آخر طفل قتل هو معتز أبو شعر، 10 سنوات، كان في خيمة في المواصي الاثنين، عندما أصيب بإطلاق نار، فيما قتل والده وأخوه قبل ستة أشهر".

وأضافت: "في اليوم السابق (الأحد)، قتلت تالا أبو مطر، 9 سنوات، تنتشر صورة لها وهي تبتسم بقميص عليه طبعة أرنب وزهور على الإنترنت، إلى جانب صورة لها مُسجّاة في كيس جثث".

وأبرزت الصحيفة أيضا الوضع الإنساني المتأزم في القطاع منذ أعوام، وقالت: "المنازل لا تزال مدمرة، ولا يزال 1.7 مليون شخص يعيشون في الخيام. بلا كهرباء ولا مياه جارية، ولا نظام صرف صحي".

وتابعت: "الفئران والبعوض في كل مكان، الأمراض المعدية تنتشر، وعشرات الآلاف يتجولون بجلد مصاب ومليء بالحكة تحت شمس حارقة وحرارة في الخيام لا تطاق".

ونشرت الصحيفة صورا للأطفال الشهداء بهجمات إسرائيلية.