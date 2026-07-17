ألمانيا: حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على داعمة لتنظيم إن إس يو اليميني المتطرف

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دريسدن الألمانية بسجن سوزان إي، التي دعمت تنظيم "إن إس يو" اليميني المتطرف، لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وأدانت المحكمة سوزان إي. بتهمة دعم جماعة إرهابية في ثلاث حالات، وبالمساعدة في حالة واحدة على ارتكاب عملية ابتزاز خطيرة باستخدام أسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن "إن إس يو" هي خلية إرهابية يمينية متطرفة ارتكبت في ألمانيا سلسلة جرائم قتل عنصرية استهدفت مهاجرين بين عامي 2000 و2007.

وسوزان إي. متزوجة من أندريه إي.، الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة عامين ونصف باعتباره أحد داعمي الخلية.

وكانت سوزان إي. قد مثلت أمام المحكمة الإقليمية العليا لأنها سلمت الإرهابية اليمينية المتطرفة، بياته تسشيبه، بطاقة هويتها الشخصية وبطاقة التأمين الصحي الخاصة بها. كما اتهمها الادعاء العام الاتحادي بالمساعدة في استئجار منزل متنقل استخدمه تنظيم "إن إس يو" في آخر عملية سرقة نفذها عام 2011.

وكان أحد الأسئلة الرئيسية خلال جلسات عرض الأدلة هو ما إذا كانت سوزان إي. تعلم بجرائم القتل العنصرية التي ارتكبها التنظيم.

وفيما يتعلق بمدة العقوبة، جاء حكم القضاة أقل بكثير من طلب الادعاء العام الاتحادي بالسجن أربع سنوات. وطالبت هيئة الدفاع بالبراءة، فيما التزمت سوزان إي. الصمت خلال المحاكمة. ولا يزال الحكم غير نهائي. وكان نحو عشرين شخصا قد تظاهروا في وقت سابق أمام المحكمة ضد العنف اليميني والتطرف اليميني.

وتكونت الخلية الإرهابية النازية "إن إس يو" من بياته تسشيبه وأوفه بونهارت وأوفه موندلوس. ومنذ عام 2000 نفذ الثلاثة على مدار سنوات عشر جرائم قتل في أنحاء ألمانيا دون أن يتم اكتشافهم.

وكان الضحايا تسعة من أصحاب الأعمال من أصول تركية ويونانية، إضافة إلى شرطية ألمانية. كما أصيب عشرات الأشخاص في تفجيرين نفذهما التنظيم في مدينة كولونيا. وكان الثلاثي يعتمد على عمليات سرقة بنوك في تمويل أنفسهم خلال الاختفاء من السلطات.