فعلت اليابان اليوم الجمعة، قانونا جديدا يحظر تدنيس علمها الوطني، وهو أحد أبرز بنود الأجندة اليمينية التي دفعت بها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. ويشير معارضو القانون إلى أنه محاولة لترهيب المواطنين وإسكات انتقاد حكومتها.

ويقضي القانون بمعاقبة كل من يتعمد إتلاف العلم الوطني المعروف باسم "هينومارو" أو تشويهه علنا، بما في ذلك بث مشاهد ذلك مباشرة عبر الإنترنت بطريقة من شأنها أن تسيء إلى مشاعر الآخرين.

ويقول معارضو القانون إن صياغته الغامضة لا تؤدي إلا إلى ترهيب الناس وتثنيهم عن استخدام العلم في الأعمال الفنية أو الاحتجاجات أو غيرها من أشكال التعبير، وقد تنتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

ولدى اليابان بالفعل قانون يعاقب على تخريب أعلام الدول الأجنبية، خاصة الأعلام المرفوعة في البعثات الدبلوماسية، تجنبا لإثارة النزاعات الدولية. وتشير تاكايشي إن عدم وجود قانون في اليابان يجرم التعامل مع علمها الوطني بازدراء هو "أمر خاطئ"