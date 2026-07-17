صلاح يستعد بقوة للموسم الجديد رغم غموض وجهته المقبلة

يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، استعداداته المكثفة للموسم الجديد، رغم استمرار الغموض بشأن مستقبله الكروي والوجهة التي سينتقل إليها خلال الفترة المقبلة.

وظهر صلاح في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أثناء خوضه تدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، في إطار الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم.

ورغم الأنباء المتداولة حول اهتمام أندية من الدوريات التركي والسعودي والأمريكي بالحصول على خدماته، يواصل النجم المصري برنامجه التحضيري دون تأثر بحالة الجدل المحيطة بمستقبله، مستغلًا فترة الإجازة الصيفية في رفع معدلات لياقته.

من جانبه، أكد رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، أن موقف صلاح سيُحسم قريبًا، مشددًا على أن إدارة ملفه تتم باحترافية كاملة، دون الدخول في مفاوضات لا تتوافق مع رغبات اللاعب.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا نزال لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، لكن قد تتضح الصورة قريبًا جدًا»، مضيفًا: «ليس من نهجنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في تمثيلها لمجرد إثارة الجدل».

وكان صلاح قد أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، دون أن يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.