مصدر عسكري سوري ينفي تعرض قاعدة التنف لقصف إيراني

نفى مصدر عسكري سوري تعرض قاعدة التنف العسكرية، الواقعة على الحدود السورية العراقية، لقصف صاروخي اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ننفي تعرض قاعدة التنف (منطقة الـ 55) لأي قصف صاروخي اليوم الجمعة، ونؤكد أن قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع موجودة في الموقع منذ انسحاب القوات الأمريكية في العاشر من شهر فبراير الماضي باتجاه البرج 22 داخل الحدود الأردنية".

وأضاف المصدر: "باستثناء موقع التنف ومباني الهجرة والجوازات عند معبر التنف مع العراق، تعتبر هذه المنطقة صحراوية، ولا يوجد فيها سكان بعد مغادرة قاطني مخيم الركبان باتجاه مناطقهم عقب سقوط نظام الأسد".

إلى ذلك، اعتبرت مصادر سورية أن "إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف منطقة التنف دون إعلان سوريا رسميا عن ذلك، هو رسالة إلى الحكومة السورية بعد ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب من العراق إلى حزب الله اللبناني ضمن قافلة نفط تابعة للحكومة العراقية".

وأضافت المصادر: "لا نستبعد تعرض مواقع التنف للقصف الجوي في الأيام القادمة، رغم التأكيدين الأمريكي والسوري على عدم وجود قوات أمريكية في سوريا".