قوة دفاع البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

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أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم الجمعة التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت البلاد.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في البحرين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت القيادة العامة أنه "بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية ودمرتها اليوم الجمعة".

وأكدت القيادة العامة إن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

وشددت القيادة العامة على أن "تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".