رئيس برشلونة: إسبانيا ستفوز على الأرجنتين بنهائي المونديال لو فرض الحكم شخصيته

يرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن منتخب بلاده يملك الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين في العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب نيويورك، في نهائي بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال خوا لابورتا في تصريحات نقلتها إذاعة «كادينا كوبيه»: «سبق وأعلنت موقفي، أنا مع إسبانيا، إسبانيا ستفوز بالمباراة وهي الطرف الأفضل من الأرجنتين».

وأضاف: «إذا كان الحكم قادرًا على فرض شخصيته، فستكون لدى منتخب إسبانيا فرص أكبر للفوز بالمباراة، لكن على الحكم أن يفرض نفسه».

وكانت إسبانيا تأهلت لنهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء الماضي، فيما تأهلت الأرجنتين على إنجلترا بنتيجة 2-1.