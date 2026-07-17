الصين ترفض مزاعم ترامب بتدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2020

ذكرت الصين اليوم الجمعة، أنها لم تتدخل على الإطلاق في الانتخابات الأمريكية وليس لديها أي مصلحة في ذلك، وحثت واشنطن على وقف ما وصفته بـ"اتهامات لا أساس لها" بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتدخل في انتخابات عام 2020، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.

وفي خطاب له إلى الأمة أمس الخميس، أثار ترامب مجددا شكوكا بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية في عام 2020 واتهم الصين بالتدخل فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان "المزاعم ذات الصلة من قبل أمريكا ملفقة بشكل كامل وتهدف إلى تشوية سمعة الصين. ليس لدينا أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية ولم نفعل ذلك على الإطلاق".

وفي إحاطة صحفية يومية في بكين، دعا لين أمريكا إلى الكف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين.

وردا على ما إذا كان ذلك ربما يؤثر على الزيارة المتوقعة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أمريكا، في سبتمبر، رد المتحدث "كما قلت للتو، نحث أمريكا على التوقف عن جعل الصين قضية في انتخاباتها والقيام بشيء ملائم للعلاقات بين الصين وأمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استغل خطابا تلفزيونيا، وقت الذروة إلى الأمة ليزعم وجود تدخل "شرير" من قبل الصين و"تستر لدولة عميقة" بسبب هزيمته في انتخابات عام 2020، أمام جو بايدن، بينما ضغط من أجل مطالبه بفرض قواعد تصويت أكثر صرامة قبل الانتخابات الرئيسية في نوفمبر.

وقال الرئيس الأمريكي في تلك الادعاءات واسعة النطاق، خلال خطابه الذي استمر 25 دقيقة إنه رفع السرية عن معلومات استخباراتية كشفت عن "نقاط ضعف صادمة في البنية التحتية للانتخابات لدينا"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

لكن النقاد اتهموا ترامب بمحاولة زرع الارتباك ونشر معلومات مضللة في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر، والتي يمكن أن تشهد فقدان الجمهوريين السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما.

ولم يجد تقييم استخباراتي سابق أي دليل على تدخل أجنبي أثر على نتيجة السباق الرئاسي لعام 2020، والذي خسره أمام بايدن.

ويزعم ترامب منذ فترة طويلة أن الانتخابات سرقت منه، على الرغم من أن عشرات القضايا التي تم رفعها أمام المحاكم لم تجد أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق



