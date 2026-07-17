أكد البرازيلي رونالدو نازاريو أن كريستيانو رونالدو لا يزال يمتلك الإمكانات التي تؤهله للعب على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى أن المنافسة في كأس العالم تبقى الأصعب والأعلى من حيث الجودة.

وأوضح رونالدو، في تصريحات لشبكة ESPN البرازيلية، أن نجم النصر وقائد منتخب البرتغال قادر على الاستمرار في تقديم مستويات قوية، خاصة في الدوري السعودي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «المونديال» يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا.

أضاف: «ربما لا يزال يمتلك المستوى الذي يسمح له باللعب في الدوري السعودي، لكن عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، يصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير، فالمستوى هناك أعلى بكثير».

أتم: «رغم شغفنا وحبنا لكرة القدم ورغبتنا في الاستمرار لأطول فترة ممكنة، فإن الجسد هو من يحسم القرار في النهاية».