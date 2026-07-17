إصابة 23 شخصا بعد رش مادة مجهولة في مدرسة بإقليم أوساكا الياباني

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أصيب 23 شخصا، أغلبهم من الطلاب، بعد رش مادة مجهولة على مدرسة إعدادية في مدينة كايزوكا بإقليم أوساكا بغرب اليابان صباح اليوم الجمعة.

وبحسب مجلس الإدارة التعليمي في المدينة، اشتكى 15 طالبا وثمانية أفراد من طاقم المدرسة بينهم معلمون من التهاب في الحلق وتهيج جلدي بعد الواقعة، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

ولم تشر التقارير إلى إصابة أي منهم بإصابات خطيرة.

وبعد وصول شرطة أوساكا إلى الموقع، احتجزت طالبا في الصف الثاني الإعدادي خارج مبنى المدرسة.

وقالت مصادر إن الصبي اعترف برش المادة وأن الشرطة ستحقق معه بناء على شبهة إلحاق إصابات بالآخرين.