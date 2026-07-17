الزمالك: طفرة غير مسبوقة في الاستثمار بأكاديميات الناشئين

أعلن نادي الزمالك عن نجاح أكاديمياته في تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى الانتشار والاستثمار خلال أقل من عامين، في خطوة تعكس استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز اسم الزمالك وتعظيم موارده داخل مصر وخارجها، يأتي ذلك في إطار رؤية مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع القائمين على العمل بالأكاديميات من خلال المهندس زياد البارودي مدير أكاديميات نادي الزمالك.

وقال النادي في بيان رسمي إنه في عام 2024، لم تكن منظومة أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك تضم سوى فرع واحد فقط، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى 28 فرعًا داخل جمهورية مصر العربية، مع استمرار التوسع من خلال التعاقد على فروع جديدة، يجري الانتهاء من إجراءاتها، بما يضمن انتشار الأكاديميات في مختلف محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الدولي، حققت أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك نقلة نوعية، بعدما تم التعاقد على افتتاح عدد من الفروع في المملكة العربية السعودية، على أن يتم تدشين المشروع رسميًا من خلال حفل افتتاح كبير يقام في منتصف شهر أغسطس المقبل، إيذانًا بانطلاق الأكاديميات بالمملكة.

ومن المقرر، مع انطلاق الموسم الجديد، افتتاح 4 فروع بمدينة الرياض و3 فروع بالمدينة المنورة، على أن تستكمل خطة التوسع تدريجيًا لتشمل مختلف مناطق المملكة.

كما تم التعاقد على افتتاح عدد من الفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 4 فروع في الشارقة وعجمان، و3 فروع في أبوظبي، فيما يشهد شهر سبتمبر المقبل افتتاح 4 فروع بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الفروع الأخرى المخطط لها في مختلف إمارات الدولة.

ويعكس هذا التوسع حجم التطور الكبير الذي شهدته منظومة أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك، خاصة أن الأكاديميات الخارجية لم تكن تحقق في السابق عائدًا ماليًا يُذكر للنادي، بينما نجحت الإدارة الحالية في إبرام تعاقدات تجاوزت قيمتها الإجمالية 93 مليون جنيه، بما يمثل نقلة نوعية في تعظيم موارد النادي واستثمار علامته التجارية بالشكل الذي يليق باسم وقيمة نادي الزمالك، وهو الأمر الذي يعد محل تقدير من النادي تجاه القائمين على .

وما تحقق حتى الآن يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والتوسع، إذ تواصل إدارة النادي تنفيذ خطتها الطموحة لنشر أكاديميات كرة القدم داخل مصر وخارجها، بما يعزز من حضور العلامة التجارية لنادي الزمالك، ويرسخ مكانة أكاديميات كرة القدم بالنادي كواحدة من أكبر شبكات أكاديميات كرة القدم في المنطقة، إلى جانب دعم موارد النادي، والاستثمار في اكتشاف ورعاية المواهب، وصناعة أجيال جديدة تحمل شعار الزمالك.