حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكاسب مالية ضخمة، بعدما كشفت تقارير إعلامية دولية عن زيادة ثروته بأكثر من مليار دولار، وذلك عقب صدور تقريره المالي الإلزامي، خلال يوليو الجاري، بشأن معاملاته التجارية عن العام الماضي.

وبحسب التقرير المالي، حقق ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار (1.05 مليار جنيه إسترليني) من تعاملاته في العملات المشفرة وحدها خلال العام الماضي.

ووفقًا للإفصاح المالي، الذي جاء في 927 صفحة، ينقسم هذا المبلغ إلى 635 مليون دولار حصل عليها ترامب في صورة حقوق ملكية من كيان يحمل اسم Celebration Coins، ويُعتقد أنه الجهة التي تقف وراء عملة $TRUMP المشفرة.

كما أظهر الإفصاح أن ترامب حقق دخلًا يزيد على 500 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، وهي شركة متخصصة في العملات المشفرة أسسها أبناؤه إلى جانب أبناء مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف.

وبلغ إجمالي الأرباح المرتبطة بالعملات المشفرة، وفق أحدث إفصاح مالي، 1,430,390,415 دولارًا، فيما وصل إجمالي دخل ترامب خلال العام الماضي إلى ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير دخله المعلن لعام 2024.

ويُظهر الإفصاح المالي أن أرباح ترامب من العملات المشفرة تجاوزت بفارق كبير دخله من قطاع العقارات، الذي كان يمثل على مدار سنوات المصدر الرئيسي لثروته وشهرته.

وفي المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب قد استفاد من منصبه الرئاسي لتحقيق هذه المكاسب، فيما قال الرئيس الأمريكي إن "الجميع" استفاد من ارتفاع أسواق الأسهم، مؤكدًا أنه لا يتدخل في إدارة شؤونه المالية الشخصية، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال ترامب: "لقد جمعت الكثير من المال قبل أن أصبح رئيسًا، وهم يستثمرون أموالي، ولا أتحدث معهم".

وأكد البيت الأبيض مرارًا أن ترامب وضع أعماله التجارية في صندوق استئماني يديره أبناؤه، فيما قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس جعل الولايات المتحدة "بفخر عاصمة العملات المشفرة في العالم".

* ما هي العملات المشفرة؟

العملات المشفرة هي أصول رقمية تُستخدم في عمليات الدفع والاستثمار، وتختلف عن العملات التقليدية في جانبين رئيسيين.

أولًا، تصدر العملات التقليدية عن البنوك المركزية في كل دولة، بينما تُصدر العملات المشفرة وفق قواعد مبرمجة ومكتوبة بلغات البرمجة.

وقد تخضع الشيفرة البرمجية التي تقوم عليها بعض العملات المشفرة لسيطرة شركة أو جهة مطورة، بينما تعتمد عملات أخرى على شيفرة مفتوحة ومحددة مسبقًا، من دون خضوعها لسيطرة أي جهة.

ثانيًا، تُجرى المعاملات بالعملات التقليدية عبر النظام المصرفي، في حين تتم المعاملات بالعملات المشفرة من خلال تقنية سلاسل الكتل (Blockchain)، وهي قواعد بيانات رقمية تُستخدم لتسجيل المعاملات وحفظها.

وتُعد البيتكوين أقدم وأشهر العملات المشفرة، وتمتاز ببنية لا مركزية، إذ لا توجد جهة واحدة تتحكم في إصدارها أو تحقق أرباحًا مباشرة من إدارتها.