مدير بشكتاش لـ«الشروق»: ندعو الله أن تتم صفقة محمد صلاح

علق بولنت أولجن، مدير الإتصال والإعلام في نادي بشكتاش التركي، على التقارير التي تربط النجم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية التركية قد كشفت عن دخول نادي بشكتاش مرحلة متقدمة من مفاوضاته لضم صلاح، بعدما تقدمت إدارة النادي بعرضها الأول عقب اجتماع جمع وكيل اللاعب رامي عباس بمسؤولي النادي في إسطنبول

وقال أولجن في تصريحات خاصة للشروق: “الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أرغب في ذلك شخصيًا بشدة، بل إنني أدعو الله أن تتحقق هذه الصفقة.”

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن صلاح أبدى مرونة في مطالبه المالية للانتقال إلى بشكتاش، بعدما خفّض سقف راتبه السنوي الذي كان قد حدده سابقًا بنحو 15 مليون يورو، وهو ما قد يسهم في تسريع وتيرة الاتفاق بين الطرفين خلال الساعات المقبلة.