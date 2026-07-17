إسبانيا: حرائق الغابات في أراجون تلتهم 12 ألف هكتارا مع إجلاء أكثر من 1100 شخص

أصبح الحريق المشتعل في منطقة أراجون شمال شرق إسبانيا الأكبر لهذا العام في الوجهة السياحية الشهيرة، إذ دمر ما يقرب من 12 ألف هكتارا من الأراضي منذ اندلاعه يوم الأربعاء الماضي، حسبما أفادت حكومة الإقليم.

وقال خورخي أثكون رئيس حكومة أراجون، اليوم الجمعة، إن الحريق لا يزال خارجا عن السيطرة.

وقالت السلطات، إن أكثر من 1100 شخص تلقوا أوامر بمغادرة منازلهم.

وتؤثر عمليات الإجلاء على خمس قرى هي أوريس، وآسين، ولويسيا، ومالبيكا دي أربا، وأونكاستيو، في مقاطعة سرقسطة، على بعد نحو 100 كيلومترا شمال العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم ذاته.

وجرى إجلاء السكان من بلدة بيتيا دي أراجون في منطقة نافارا المجاورة.

وقالت السلطات، إن خطر المزيد من الانتشار لا يزال مرتفعاً جداً بسبب الظروف الجوية ومن بينها الرياح القوية والمتغيرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، وانخفاض الرطوبة.

وشارك أكثر من 400 من أفراد الطوارئ، إلى جانب العديد من المروحيات وطائرات الإطفاء، في مكافحة الحريق، بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية.