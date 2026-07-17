أكسيوس: إدارة ترامب تبلغ إسرائيل بإرسال طائرات تزويد بالوقود استعدادا لتصعيد محتمل ضد إيران

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل رسميًا بنيتها إرسال عشرات الطائرات الإضافية المخصصة للتزويد بالوقود جوًا، في خطوة تُعد تمهيدًا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصادر في وزارة الجيش الإسرائيلية أن هذا الإجراء اللوجستي العسكري جاء عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، جرى خلاله استعراض خطط عسكرية جديدة ومتنوعة أمام الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ووفقًا للمصادر، يدرس ترامب حاليًا خيار تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، يتجاوز النطاق الجغرافي للضربات الحالية المتركزة حول مضيق هرمز.

وتهدف هذه التعزيزات الجوية، المتمثلة في طائرات التزويد بالوقود، إلى تمكين الطيران الحربي من تنفيذ مهام هجومية بعيدة المدى، بما قد ينذر باتساع نطاق العمليات العسكرية واحتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية أكثر شمولًا.