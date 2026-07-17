الهند تدشن أول قطار محلي الصنع يعمل بالهيدروجين لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة بالسكك الحديدية

دشنت الهند، اليوم الجمعة، أول قطار محلي الصنع يعمل بالهيدروجين، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة في شبكة السكك الحديدية الواسعة بالبلاد.

ويتألف القطار من قاطرتين تعملان بالهيدروجين وثماني عربات ركاب، ومن المقرر تشغيله في ولاية هاريانا الواقعة شمالي البلاد.

وأفاد مسئولو السكك الحديدية، بأن سرعة القطار تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة (47 ميلا في الساعة)، ويمكنه نقل نحو 2600 راكب كحد أقصى.

ودشن رئيس الوزراء ناريندرا مودي القطار الذي أُطلق عليه اسم "نا مو جرين ريل" /وتعنى مشروع ناريندرا مودى للقطار الهيدروجيني/ في محطة قطارات جيند بولاية هاريانا اليوم الجمعة.

ويعد "نا مو"، اختصارا شائعا لاسم ناريندرا مودي، إذ يجمع بين المقطع الأول من اسمه الأول والمقطع الأول من اسم عائلته.

وقال مودي، في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا يوم بالغ الأهمية في مسيرة الهند نحو تحقيق الاعتماد على الذات وترسيخ أسس التنمية المستدامة".

ويأتي تدشين القطار ضمن جهود الهند الأوسع لتطوير الهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الكربون.

وحددت الهند هدفا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070، في الوقت الذي تستكشف فيه هيئة السكك الحديدية الهندية إمكانية استخدام الهيدروجين بديلا عن الديزل في بعض خطوط القطارات.