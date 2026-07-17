أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على صعوبة منافسات الموسم المقبل، مُشيرًا إلى أن الأحمر يستطيع تحقيق أهدافه.

وقال حسين الشحات في تصريحات رسمية: "الموسم المقبل سيكون صعبًا للغاية، بقدر صعوبة الموسم المنصرم، لكننا نثق بإذن الله، في قدرتنا على تجاوزه وتحقيق جميع أهدافنا وبطولاتنا".

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لارتداء شارة قيادة النادي الأهلي، فهذا شرف عظيم لأي لاعب. فمجرد ارتداء قميص الأهلي يعد حلمًا للكثيرين، فما بالك بحمل شارة قيادة الفريق، إنها مسؤولية كبيرة، وأسأل الله أن يوفقني لأكون على قدرها".

وتابع: "أقول دائمًا لجماهير الأهلي: طالما أنتم تساندوننا وتقفون خلفنا، فإننا قادرون، بإذن الله، على تحقيق المستحيل.. سنبذل أنا وزملائي في الفريق كل ما لدينا من أجل إسعادكم وإدخال الفرحة إلى قلوبكم خلال الموسم الجديد".

وعن تجديد تعاقده مع الأهلي لموسمين مقبلين، قال: "الرحلة مستمرة، ولم يكن من الممكن أن أبتعد عن النادي الأهلي أو عن جماهيره".

وأكمل: "لقد عشنا معًا تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، وما زالت رحلتنا مستمرة، ونتطلع خلال العامين المقبلين إلى إضافة المزيد من الألقاب والإنجازات لإسعاد جماهير الأهلي العظيمة".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "يظل النادي الأهلي ناديًا كبيرًا، كما أن جماهيره عظيمة، فهي تساند الفريق في كل مكان وكل بلد، لقد عشت أجمل اللحظات داخل جدران النادي، وأتمنى أن تستمر هذه الرحلة بالمزيد من النجاحات والبطولات".