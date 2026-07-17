استمر الجدل حول أرقام إيرادات شباك التذاكر لفيلمي «صقر وكناريا» و«شمشون ودليلة»، بعدما تبادل الفنانان محمد إمام وأحمد العوضي الاتهامات بنشر أرقام إيرادات غير دقيقة، إذ اتهم كل منهما الآخر بالمبالغة في الأرقام المعلنة لإظهار نجاح فيلمه.

وبدأت الأزمة بعدما أعلن الفنان أحمد العوضي أن فيلمه «شمشون ودليلة» حقق 41 مليون جنيه خلال الأسبوع الأول من عرضه، مؤكدًا أنه الفيلم الأعلى إيرادًا في أول أسبوع.

في المقابل، أعلن الفنان محمد إمام تجاوز إيرادات فيلمه «صقر وكناريا» حاجز 103 ملايين جنيه، ودخوله قائمة أعلى الأفلام إيرادًا في مصر، قبل أن ينشر تقريرًا لإيرادات السينما المصرية، أمس الخميس 16 يوليو، أظهر فيلمه في المركز الأول بإيرادات تجاوزت 6 ملايين و500 ألف جنيه، وإجمالي إيرادات تخطى 110 ملايين جنيه، بينما جاء فيلم «شمشون ودليلة» في المركز الثالث بإيرادات بلغت مليونًا و200 ألف جنيه، وإجمالي تجاوز 13 مليونًا و900 ألف جنيه.

ورد أحمد العوضي بنشر تقرير آخر لإيرادات اليوم نفسه، تضمن أرقامًا مختلفة، وجاء فيه فيلم «شمشون ودليلة» في المركز الأول بإيرادات بلغت 4 ملايين و650 ألف جنيه، وإجمالي 45 مليونًا و913 ألف جنيه، بينما جاء «صقر وكناريا» في المركز الثاني بإيرادات مليون و997 ألف جنيه، وإجمالي 52 مليونًا و944 ألف جنيه.

وعاد محمد إمام لينشر مقارنة تفصيلية بين إيرادات الفيلمين، تضمنت أسماء دور العرض، وعدد التذاكر المباعة، وقيمة الإيرادات، وفقًا لما نشره. وأظهر التقرير تحقيق «صقر وكناريا» إيرادات بلغت مليونًا و436 ألفًا و704 جنيهات، بعد بيع 9430 تذكرة، مقابل 583 ألفًا و853 جنيهًا لفيلم «شمشون ودليلة»، من خلال بيع 3943 تذكرة.

وعلق إمام على التقرير قائلًا: «جزء بسيط من إيرادات إمبارح في السينمات.. مش عارف ليه في ناس بتزود في الإيرادات علشان يبانوا ناجحين.. معلش».

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وفي أحدث فصول الأزمة، رد أحمد العوضي بنشر بوستر يشير إلى تحقيق فيلم «شمشون ودليلة» 46 مليون جنيه خلال أسبوعين من العرض، مقارنة بفيلم «صقر وكناريا» الذي قال إنه حقق 52 مليون جنيه فقط خلال أربعة أسابيع، وعلق قائلًا: «مش عارف ليه والله الناس بتزود في الإيرادات بالأونطة.. قالك إحنا جايبين 6 مليون يوم ماتش مصر والأرجنتين، كنتوا بتعرضوا الماتش في السينما ولا إيه».