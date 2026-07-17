MBG DEVELOPMENTS توقع شراكة استراتيجية مع «هيلتون العالمية» لافتتاح فندق Hilton Garden Inn بـDoray Bay رأس البر

د. محمود العدل: Doray Bay" نموذج على نجاح الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص

د. عمرو العدل: ندعم خطة الدولة لتطوير وجهات سياحية جديدة.. وتلبية الطلب المتزايد

وقعت شركة MBG Developments شراكة استراتيجية مع مجموعة «هيلتون العالمية» لافتتاح فندق Hilton Garden Inn Doray Bay Ras El Barr بمشروع (Doray Bay) بمنطقة رأس البر الذي تتولى الشركة تطويره بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تمثل الشراكة الحضور الأول لـ "هيلتون العالمية" في قطاع الفندقة والضيافة بدلتا مصر، وداخل مشروع واعد متعدد الاستخدامات ما بين سكنى وسياحى وترفيهى وتجارى، فضلاً عن موقع متفرد بمنطقة رأس البر على البحر مباشرة، مع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل بطول واحد كيلو ومائة متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت.

يضم الفندق نحو 160 غرفة فندقية تعمل تحت علامة فندقية عالمية وتدار وفق معايير هيلتون العالمية التي تمثل إضافة قوية في محافظة دمياط ومدينة رأس البر، ويتمتع الفندق بإطلالة متميزة مباشرة على البحر مع قربه من الشاطئ بمسافة لا تتجاوز 200 متر، فضلاً عن وقوعه مباشرة أعلى المنطقة التجارية الرئيسية، ما يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات والمطاعم ومنافذ البيع.

ويوفر الفندق مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات النزلاء والزوار، وتشمل مطاعم متنوعة، ومركزاً متكاملاً للياقة البدنية (Gym)، ومنتجع صحي متكامل (spa)، بالإضافة إلى قاعات ومناطق مخصصة لإقامة الحفلات والفعاليات المختلفة، بما يضمن توفير إقامة متكاملة تجمع بين الراحة والترفيه، بجانب حمام سباحة خاص يوفر للنزلاء تجربة ترفيهية متكاملة في أجواء ساحلية مميزة.

من جانبه، قال د. محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG، إن (Doray Bay) يعتبر نموذجًا على نجاح الشراكات بين الدولة مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، والتي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، كما يتماشي مع خطط الحكومة الرامية لزيادة الطاقة الفندقية للوصول إلى نحو 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.

أضاف الدكتور محمود العدل أن (Doray Bay) مشروع فريد من نوعه بمدينة رأس البر، حيث تتميز جميع وحداته بإطلالة مباشرة على البحر كما يمتلك أكبر «terrace/ تراس» على البحر بمدينة رأس البر مع تزويد كافة المباني «بمصاعد كهربائية/ اسانسير»، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات المشروع كاملة التشطيب على أن يتم انطلاق التسليم في المشروع في عام 2027، الأمر الذي يجعله منافسًا قويًا لكبرى المشروعات السياحية والسكنية والترفيهية بمصر بوجه عام، مؤكدًا أن التعاون مع هيلتون العالمية يُعزز القيمة الاستثمارية للمشروع بفضل خبرتها العالمية في إدارة الفنادق.

وأشار الدكتور محمود العدل ، الى أن « Hilton Garden Inn Doray Bay Ras El Barr » يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وجهات سياحية جديدة وزيادة الاستثمارات المخصصة لدعم مشروعات الإقامة والضيافة، وتسريع وتيرة إنشاء الغرف الفندقية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد خاصة مع استهداف استقبال 30 مليون سائح سنويًا مستهدفة بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، عبّر د. عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG، عن سعادته بالتعاون مع "هليتون العالمية" التي ستتولى إدارة وتشغيل الفندق وفقاً لمعاييرها العالمية المعروفة في قطاع الضيافة، بما يضمن تقديم تجربة فندقية متميزة تعكس أعلى مستويات الجودة والخدمة للنزلاء، مضيفًا أن الشراكة تأتي ضمن الاستراتيجية الأوسع لـ MBG لتنويع خدماتها وتحقيق نمو مستدام في قطاعي العقارات والضيافة بمصر.

لفت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، إلى أن مشروع (Doray Bay) يتضمن قيمة تاريخية كبرى لوقوعه بمدينة رأس البر التي كانت ملتقى الملك فاروق وأمراء أسرته، فضلاً عن المكان المفضل لرموز فنية كبرى من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز الوجهات الساحلية بمصر.

من جانبه، أعرب كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون، عن سعادته بالتعاون مع "MBG Developments" بمشروع فندق Hilton Garden Inn Doray Bay Ras El Barr مشيرا إلى أن الفندق يتميز بموقع مثالي داخل مجتمع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في دلتا مصر، كما أكد على أن مصر مازالت تمتلك فرصًا كبيرة على المدى الطويل لتطوير القطاع الفندقي.

أضاف خنيصر: "إننا ملتزمون بتوسيع محفظتنا الاستثمارية في مصر، ونسعى إلى تعزيز حضورنا في جميع أنحاء البلاد ويسرنا التعاون مع MBG Developments في هذا المشروع دعمًا لرؤية مصر 2030 من خلال دعم جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية رائدة، والمساهمة في النمو المستمر للقطاع الفندقي".