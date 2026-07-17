الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز

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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن سفينة ترفع علم تايلاند تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أن تجاهلت .تحذيرات وحاولت المرور من المضيق دون الحصول على إذن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق الوكالة.

وذكر المصدر أن البحرية التابعة للحرس الثوري واجهت السفينة واستهدفتها.

وسبق أن توعّد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، بمواصلة الهجمات الإيرانية في المنطقة ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في ضرب الساحل الجنوبي لإيران ومنطقة مضيق هرمز.

واتسعت رقعة المواجهة لتشمل دولاً خليجية والأردن وسوريا وإقليم كردستان العراق، بالتزامن مع تصعيد واشنطن ضرباتها على أهداف عسكرية وبنى تحتية إيرانية لليلة السادسة على التوالي.