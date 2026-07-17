قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بالتنسيق مع الهيئات الصحفية والإعلامية للإعداد لمؤتمر موسع في الثالث من ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى تأسيس جريدة الوقائع المصرية لبحث قضايا الإعلام والصحافة.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مطولا الثلاثاء الماضي مع رؤساء الهيئات الإعلامية.

وأشاد بكري بالصفات الأخلاقية لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: "الدكتور مصطفى مدبولي وللحق أقول إنه شخص يتمتع بسعة صدر ويستمع للناس، وممكن تنتقده ويجلس معك عادي ولا يذكر سيرة ولا يتكلم، وهذه من الصفات المحمودة في رئيس الوزراء المصري، صدره واسع، ويؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويتواصل بنفسه الحقيقة لما تكون هناك مشكلة، وفي الكثير من الأمور يتم حلها حتى بدون اتصال، من خلال منظومة إدارة الشكاوى".

ولفت إلى صدور بيان أكد ضرورة تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز الحوار المهني المسئول، مع تنفيذ توصيات لجنة تطوير الإعلام وفق خطة زمنية واضحة، لافتا إلى أن البيان شدد على توسيع مساحة الحوار الموضوعي وعرض الرأي والآخر وبناء الوعي ومواجهة الشائعات.

واستشهد بكري بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرية الاختلاف مع الحكومات دون الاختلاف على الوطن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الأزمات المالية ومديونيات المؤسسات الصحفية القومية، وتحسين أوضاع الصحفيين الصعبة والعاملين في ماسبيرو.

وشدد على أن "ماسبيرو أمن قومي"، مثمنا تخصيص مليار جنيه مؤخرا لحل أزمة المعاشات وتوفير 30 مليون جنيه للصندوق الطبي بنقابة الصحفيين.