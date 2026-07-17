مدير الإغاثة الطبية في غزة: الاحتلال يكثف هجماته ويستهدف جنائز الشهداء

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال متواصلًا بوتيرة مرتفعة.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مناطق عدة، بينها النصيرات ومدينة غزة، شهدت استهدافات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، في ظل استمرار العمليات العسكرية دون توقف.

وأوضح أن وتيرة الاستهدافات تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، إذ باتت الغارات تُنفذ ليلًا ونهارًا، وتطال الشقق السكنية والمنازل، فضلًا عن استهداف جنازات الشهداء بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذه الهجمات تتواصل في ظل غياب أي ردع يمنع استمرارها.

وأكد أبو عفش أن سكان قطاع غزة لا يشعرون بوجود وقف لإطلاق النار أو بتنفيذ أي اتفاق بهذا الشأن، موضحًا أن القصف لا يزال يستهدف المنازل والشوارع وشاطئ بحر غزة، إلى جانب المناطق التي يُفترض أنها آمنة، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بشكل يومي.

وأشار إلى أن استمرار الغارات في مختلف أنحاء القطاع يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويزيد من أعداد الشهداء والمصابين، لافتًا إلى أن الاستهدافات المتواصلة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واسعًا يطال المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة.