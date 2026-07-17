أعلن نادي بيراميدز مغادرة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول، بشكل رسمي، وذلك قبل بداية الموسم المقبل.

وجاء في بيان رسمي من بيراميدز: "يوجه النادي الشكر إلى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني السابق للنادي بعد رحيله عن النادي، على السنوات التي قضاها في مهمة تدريب الفريق وشهدت معه تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية والعالمية".

وأبدى نادي بيراميدز تقديره الكامل للمدير الفني الكرواتي وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ومزيد من النجاح في المستقبل.

وحقق نادي بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش 5 بطولات تاريخية، هي دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، وكأس القارات الثلاثة، بالإضافة إلى بطولتي كأس مصر.