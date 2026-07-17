 الكرواتي يغادر.. بيراميدز يوجه الشكر لكرونسلاف يورتشيتش - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2026 10:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكرواتي يغادر.. بيراميدز يوجه الشكر لكرونسلاف يورتشيتش

رائد سمير
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:53 م

أعلن نادي بيراميدز مغادرة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول، بشكل رسمي، وذلك قبل بداية الموسم المقبل.

وجاء في بيان رسمي من بيراميدز: "يوجه النادي الشكر إلى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني السابق للنادي بعد رحيله عن النادي، على السنوات التي قضاها في مهمة تدريب الفريق وشهدت معه تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات المحلية والقارية والعالمية".

وأبدى نادي بيراميدز تقديره الكامل للمدير الفني الكرواتي وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ومزيد من النجاح في المستقبل.

وحقق نادي بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش 5 بطولات تاريخية، هي دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، وكأس القارات الثلاثة، بالإضافة إلى بطولتي كأس مصر.


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