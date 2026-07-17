قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ألم المعدة المصحوب بضيق في التنفس قد يكون مصدره القلب، وذلك ردًا على استشارة بشأن مريض يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويشكو من ألم في منطقة المعدة.

وشدد، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على ضرورة الابتعاد عن «الفتاوى الطبية» الصادرة عن غير المتخصصين، حفاظًا على حياة المرضى، مشيرًا إلى أن تشخيص الحالة باعتبارها مجرد مشكلة في المعدة قد يكون مضللًا.

وأوضح أن مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم يمثلان من أبرز عوامل الخطورة للإصابة بأمراض الشريان التاجي، إلى جانب العامل الوراثي، والتدخين، والتوتر العصبي الناتج عن ضغوط العمل.

ولفت إلى أن ضيق التنفس يستوجب استبعاد الإصابة بأمراض القلب أولًا، خاصة إذا كان المريض قد تعرض سابقًا لجلطة في شريان المخ، وهو ما يجعل احتمالية إصابة شرايين القلب مرتفعة.

وأكد ضرورة التوجه إلى طبيب القلب للاطمئنان، من خلال الفحص بالسماعة، ثم إجراء فحص «الإيكو»، وصولًا إلى القسطرة إذا استدعت الحالة ذلك، مؤكدًا أن هذه الإجراءات شائعة ولا تستدعي القلق.

وأضاف أن مضاعفات مرض السكري «خسيسة»، لأنها تتطور في صمت ودون أعراض واضحة، وقد تقتصر في بدايتها على تنميل بسيط في القدمين أو اضطراب طفيف في الوعي.

ودعا مرضى السكري إلى الالتزام بمتابعة أطبائهم وعدم التهاون مع المرض، مؤكدًا أن السكري يؤذي شرايين القلب دون إنذار أو أعراض واضحة.