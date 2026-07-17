استضافت الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم إف إم»، السيناريست أيمن سلامة، الذي تحدث عن أحدث أعماله الفنية ورؤيته لواقع الدراما المصرية.

وقال سلامة: "قدمت نحو 15 مسلسلًا تلفزيونيًا، ويظل مسلسل «مع سبق الإصرار» من أحب الأعمال إلى قلبي، لما حققه من نجاح كبير مع الفنانة غادة عبد الرازق".

وأضاف أن غادة عبد الرازق "أهم ممثلة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، ولم تظهر ممثلة بمكانتها خلال العشرين عامًا الماضية، فهي ممثلة قوية جدًا، وأراها الأقوى في الوطن العربي بلا منازع".

وكشف سلامة عن تعاون جديد يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق، قائلًا: "هناك مفاجأة نعمل عليها حاليًا، إذ ستقدم عملين؛ الأول يتكون من 15 حلقة، من تأليف مجموعة من الكُتّاب الشباب، والثاني يحمل اسم «عاليا»، وهو مشروع توقف العام الماضي بسبب مشكلات إنتاجية، قبل أن ينتقل إلى شركة إنتاج جديدة. ومن المقرر أن تعود من خلاله في موسم رمضان المقبل بعمل من 30 حلقة".

وتحدث سلامة عن أوضاع صناعة الدراما في مصر، قائلًا: "آليات الإنتاج تحتاج إلى إعادة تنظيم، فنحن نعاني حاليًا من قلة الأعمال الجيدة وتراجع الجودة. وصناعة الدراما من أهم الصناعات في مصر، ولها تأثير مباشر في الجمهور، وإذا لم تستعد قوتها، فإن القنوات العربية ستفقد كثيرًا من مكانتها".

وشدد على أن "هناك مشكلة تتمثل في غياب النجم المثقف، مثل الراحلين نور الشريف ومحمود مرسي، اللذين كانا يتمتعان بوعي وثقافة كبيرين، وفي المقابل هناك من يحاول فرض رأيه على العمل، وهو أمر خاطئ دراميًا".

وتابع: "يجب إعادة صياغة المنظومة بالكامل، ومن أبرز المشكلات الحالية ربط الأعمال الدرامية بالإعلانات، وهو أمر أراه كارثيًا، ويجب الفصل بينهما إذا أردنا تقديم أعمال تقترب من المستوى الذي نشاهده على المنصات والمحطات العالمية".

وتطرق سلامة إلى أزمة الكتابة الدرامية، قائلًا: "لا بد أن نعترف بوجود مشكلة حقيقية في الكتابة. مررنا بمراحل مختلفة، بداية من الاقتباس من الأعمال الأجنبية، ثم مرحلة الأدباء الكبار، وصولًا إلى انتشار ورش كتابة السيناريو، وهي تجربة لا أقتنع بها".

وأوضح: "صحيح أن ورش الكتابة موجودة في الخارج، لكنها ليست منتشرة بالشكل الذي يعتقده البعض. وبالنسبة لي، أفضل أن أكتب جميع الشخصيات بنفسي، وأن أعيش معها حتى تصبح جزءًا من عالمي، ولذلك لا أحب تجربة الورش في الكتابة".