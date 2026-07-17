الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل قتلت أكثر من 25 مدنيا خلال 72 ساعة

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قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 25 فلسطينيا خلال 72 ساعة، في قصف استهدف أسواقا وجنازات وتجمعات لمدنيين ومنازل.

جاء ذلك في بيان صدر عقب قصف إسرائيلي استهدف مشيعين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين.

وقال المكتب الإعلامي: "نتابع ببالغ الخطورة التصعيد الإجرامي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل في غزة، في تحد سافر لكل الاتفاقات والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية".

وأضاف أن "عمليات القتل وحرب الإبادة لا تزال مستمرة بوتيرة متصاعدة، وتنفذ عبر سياسة قصف الأسواق الشعبية والجنازات وتجمعات المواطنين السلميين والشقق السكنية الآمنة فوق رؤوس ساكنيها".

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي، أن ذلك يمثل "تكريسا واضحا لنهج الإرهاب الموجه ضد كل ما هو حي في قطاع غزة".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في الإبادة ويكثف القصف ضد المدنيين، وقتل أكثر من 25 شهيدا خلال 72 ساعة، في مجازر عدة وحشية ومرعبة".