القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا برج مراقبة يستخدمه الحرس الثوري في استهداف السفن التجارية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها نجحت في تدمير برج المراقبة في ميناء تشابهار - الشهيد كلانتري، وهو جزء من شبكة للمراقبة البحرية تمتد على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان.

وأضافت القيادة المركزية عبر منصة إكس، إن الحرس الثوري الإيراني كان يستخدم هذا البرج لعقود في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأشارت إلى أن تدمير هذا البرج يؤدي إلى إضعاف قدرة الحرس الثوري بشكل مباشر على تنسيق الهجمات التي تستهدف أطقم السفن المدنية.

وتابعت: «علاوة على ذلك، تساهم هذه الضربة في حماية حرية الملاحة في المياه الإقليمية لجميع السفن، باستثناء تلك التي تحاول خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض حالياً على إيران».