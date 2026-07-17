أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أهمية مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن اللقاء يمثل فرصة للمنافسة وليس مجرد مباراة شرفية.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الإنجليزي فجر الأحد على ملعب ميامي، بعدما خسر "الديوك" أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي بهدفين دون مقابل، فيما ودعت إنجلترا البطولة من الدور ذاته أمام الأرجنتين.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هذه ليست مباراة ودية، لكنها موجودة من أجل المنافسة على المركز الثالث، لدي واجب ببذل كل ما في وسعي لتحقيق هذا الهدف، لا نرغب في خوضها أكثر من الإنجليز، لكنها موجودة، وهذا هو هدفنا".

وأضاف مدرب فرنسا: "خيبة الأمل تكون بحجم الطموحات التي كانت لدينا، علينا تقبل الأمر، أمامنا الآن مباراة المركز الثالث، وبعدها تبدأ العطلة، واللاعبون يحتاجون إليها وأنا أيضًا".

وتحدث ديشامب عن إمكانية إجراء تغييرات على التشكيل، قائلًا: "لا يوجد لاعبون احتياطيون بالمعنى الذي يقال، إنها مباراة، وبناءً على الظروف الموجودة سأجري بعض التغييرات، بعض اللاعبين لا يستطيعون المشاركة، وهناك أسباب أخرى ستدفعني إلى اتخاذ بعض القرارات".

وكشف المدرب الفرنسي موقف كيليان مبابي من المشاركة أمام إنجلترا، مؤكدًا: "هو متاح لمباراة إنجلترا".

كما دافع ديشامب عن مايكل أوليسي بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة إسبانيا، قائلًا: "أعتقد أنكم قساة بعض الشيء عليه، لم يكن في أفضل مستوياته أمام إسبانيا، مثل عدد من اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "لكن إذا كان هناك لاعب تألق بالفعل في كأس العالم هذه، فهو أوليسي، كما أنه شخص رائع على المستوى الإنساني، ومن المفترض أن يواصل التطور والوصول إلى مستويات أعلى".

وتطرق ديشامب إلى مباراته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي، بعدما أعلن رحيله عن قيادة الفريق عقب البطولة، قائلًا: "أعلم أن صافرة النهاية ستكون غدًا، لن يبكي أحد هنا، لكنني أعلم أن منتخب فرنسا سيفتقدني".

واختتم: "حظيت بشرف عيش لحظات سحرية وأخرى صعبة على مدار 15 عامًا، لكن الحياة تستمر. أنا شخص إيجابي بطبيعتي، وأعلم أن القادم سيكون جيدًا أيضًا"، مضيفًا: "هذه أجمل تجربة حدثت لي في حياتي، لقد أخذت 25 عامًا من حياتي وتركت أثرًا كبيرًا، وما زالت هناك ذكريات لا تُنسى، لكن الأهم دائمًا هو ما ينتظرنا أمامنا".