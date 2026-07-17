أعلن نادي السكة الحديد قبول الاستقالة التي تقدم بها ربيع ياسين، المدير الفني للفريق، من منصبه، وذلك بعد رفض طلبه بتعيين نجله في منصب مدير التعاقدات.

وجاء في بيان رسمي من السكة الحديد: "عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد وأسباب استقالة المدير الفني للفريق الأول".

وأشار النادي إلى أنه بناءً على العرض المقدم من اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، وما انتهت إليه من توصيات، تقرر قبول استقالة ربيع ياسين من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تمسكه بتعيين نجله، عمر ربيع ياسين، في منصب مدير التعاقدات، وهو ما لا يتوافق مع السياسة الإدارية واللوائح المنظمة للعمل داخل النادي.

وتقدم مجلس إدارة نادي السكة الحديد بخالص الشكر والتقدير لربيع ياسين على ما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق الأول، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.