كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف الإدارة من التعامل مع حُكم محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الخاص بمستحقات صفقة عُمر فرج المهاجم الفلسطيني السابق في صفوف الفريق.

كانت المحكمة الرياضية قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به الزمالك ضد حكم إلزامه بسداد 1.1 مليون دولار لنادي آيك السويدي، ليصبح النادي مُطالبا بسداد هذه المستحقات بجانب مبلغ أكبر يمثل مستحقات اللاعب نفسه عن عقده.

وأوضح المصدر – الذي رفض الإفصاح عن اسمه – أن القضية لن تؤثر على موقف الزمالك بشأن رخصة المشاركة الأفريقية، إذ أن تاريخها يعود إلى شهر مارس الماضي، ومن ثم لا تندرج ضمن القضايا المُطالب الزمالك بتسويتها قبل نهاية الشهر الحالي.

وعن تعامل المجلس مع هذه المستحقات المتأخرة والتي أصبح النادي ملزما بسدادها بشكل نهائي، أكد المصدر أنه هناك محاولات للوصول إلى تسوية ودية، ما ستحسمه المفاوضات مع الأطراف التي يحق لها الحصول على هذه المستحقات سواء النادي السويدي أو اللاعب، خلال الفترة المقبلة.